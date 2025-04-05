Şarkıcı Aydilge'den haber var: Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Ünlü şarkıcı Aydilge, geçtiğimiz haftalarda hastanede tedavi gördüğünü duyurmuştu. Ünlü isim, son durumu hakkında bilgi verdi.
"Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin ilacım?" gibi şarkılarla tanınan Aydilge, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle tedavi gördüğünü açıklayan Aydilge, son durumu hakkında bilgi vermişti.
"6 GÜNDÜR HASTANE İLE EV ARASINDA GİDİP GELMEKTEYİM"
45 yaşındaki şarkıcı, Yaren leyleğin ziyaretinin ardından sağlık durumunun kötüye gittiğini ve son altı gündür hastane ile ev arasında gidip geldiğini belirtmiş ve test sonuçları için iyi dilekler istemişti.
SON DURUMUNU PAYLAŞTI
Aydilge, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi. "Hayat şaşırtır hep zaten. Testlerim temiz çıktı" notunu düşen ünlü şarkıcı, paylaşımına "Hayat Şaşırtır" adlı şarkısını da ekledi.
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