Şarkıcı Banu Parlak gözaltına alındı

"Narin Yarim" ve "Yana Yana" gibi şarkılarla tanınan Banu Parlak kooperatif dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şarkıcı Banu Parlak gözaltına alındı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

Dilan Polat’la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen Parlak, İstanbul Havalimanı’na giderken uygulama noktasında durduruldu.

Şarkıcı Banu Parlak gözaltına alındı - 1

Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak’ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü.

Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi. Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı.

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