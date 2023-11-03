Şarkıcı Banu Parlak serbest bırakıldı

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu.
Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü.
Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla hakim karşısında çıkan Banu Parlak, görülen mahkemenin ardından serbest kalarak havalimanından ayrıldı.
Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı.
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