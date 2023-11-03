Şarkıcı Banu Parlak serbest bırakıldı

"Narin Yarim" ve "Yana Yana" gibi şarkılarla tanınan Banu Parlak kooperatif dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Havalimanındaki Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemi yoluyla hakim karşısına çıkan Parlak, mahkemenin ardından serbest bırakıldı.

Şarkıcı Banu Parlak serbest bırakıldı

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu.

Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü.

Şarkıcı Banu Parlak serbest bırakıldı - 1

Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla hakim karşısında çıkan Banu Parlak, görülen mahkemenin ardından serbest kalarak havalimanından ayrıldı.

Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı.

Şarkıcı Banu Parlak serbest bırakıldı - 2

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