Şarkıcı Bayhan acı haberi duyurdu

Ünlü şarkıcı Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan yaşamını yitirdi. Sabahattin Gürhan'ın cenaze töreni Adana'da gerçekleştirilecek. Bayhan, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:



"Babam Sabahattin Gürhan hayata veda etmiştir. Cenazesi 29 Kasım Cuma günü saat 15.00'te Adana'daki evinden kaldırılacak ve Akkapı Mezarlığı'na defnedilecektir."



Bayhan, 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Popstar yarışmasında ün kazandı.

