Şarkıcı Berksan'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı

Birkaç yıl önce fransız askısı operasyonu yaptıran şarkıcı Berksan, yıllar sonra bu işlemle ilgili pişmanlığını dile getirdi.

Şarkıcı Berksan'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı

"Çilek", "Tıpış Tıpış", "Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?", "Bay Bay" gibi şarkılarıyla tanınan Berksan, iki yıl önce "Fransız Askısı" adlı yöntemle yüzünü gerdirmişti. Ünlü şarkıcının son hali hayranlarını şoke etmişti.

Değişimiyle şaşırtan Berksan, “Doktorum yeni yüzümde Jeremy Meeks’i örnek aldığını söyledi. Sosyal medyada benzeten olmuş” demişti.

Şarkıcı Berksan'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı - 1

"YAPTIRDIĞIM İŞLEMLERDEN PİŞMANIM"

Snob Magazin'in haberine göre; uzun süre sonra objektiflere yansıyan Berksan, yaptırdığı operasyon sonrası yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Son dönemde erkek sanatçıların sıkça estetik yaptırması hakkında konuşan Berksan, ""Bizde büyütülüyor. Herkes istediğini yapsın. Hayat kısa, içi boş. Birbirimizi yormayalım. Ben yaptığım işlemlerden pişmanım. Bir tek botoks seviyorum onun dışında sevmedim" dedi.

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