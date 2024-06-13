Şarkıcı Berksan'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı

"Çilek", "Tıpış Tıpış", "Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?", "Bay Bay" gibi şarkılarıyla tanınan Berksan , iki yıl önce " Fransız Askısı " adlı yöntemle yüzünü gerdirmişti. Ünlü şarkıcının son hali hayranlarını şoke etmişti.

"YAPTIRDIĞIM İŞLEMLERDEN PİŞMANIM"

Snob Magazin'in haberine göre; uzun süre sonra objektiflere yansıyan Berksan, yaptırdığı estetik operasyon sonrası yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Son dönemde erkek sanatçıların sıkça estetik yaptırması hakkında konuşan Berksan, ""Bizde büyütülüyor. Herkes istediğini yapsın. Hayat kısa, içi boş. Birbirimizi yormayalım. Ben yaptığım işlemlerden pişmanım. Bir tek botoks seviyorum onun dışında sevmedim" dedi.