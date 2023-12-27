Şarkıcı Beyonce'nin büyüdüğü evde yangın çıktı

Ev, şarkıcının "Renaissance: A Film by Beyonce" adlı turne filminde gösterilmişti. Filmde, şarkıcının konser için geldiği Teksas'ta evin önünden geçtiği anlar yayınlanmıştı.





"ÜLKENİN BİR NUMARALI FİLMİ ELİMİZDE"

Öte yandan, Beyonce, dünya turnesinin sinema filmi "Renaissance: A Film By Beyonce" ile ABD gişesinde zirveye çıkışını, hayranlarına teşekkür ederek kutlamıştı. Şarkıcı "AMC ve bu film için çalışan tüm ekibe içten teşekkür ederim" diyen Beyonce, “Desteğiniz için hepinize yeterince teşekkür edemem. Kısa vizyona hazırlanma süresi nedeniyle şimdiye kadar yaptığım en zor şeylerden biriydi. Düzenleme, renklendirme ve miksaj çalışmalarında neredeyse sabahladım. Bu filmin bu kadar çabuk çıkması için zamana karşı yarış devam etti. Ama bunca zahmete değdi" ifadesini kullandı.