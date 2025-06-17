Şarkıcı Bülent Serttaş'ın gurur günü: Hissettiklerimi anlatmak zor

"Bodrum Akşamları", "Adamın Dibi" gibi şarkıları dillere pelesenk olan Bülent Serttaş'ın kızı Miray, Koç Üniversitesi'nden mezun oldu. Ünlü şarkıcı, kızının mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"BAŞARILARIN HER ZAMAN TAKDİRE ŞAYAN OLDU"

Bülent Serttaş, paylaşımına "Canım kızım Miray, Koç Üniversitesi’nden mezuniyetinle gurur duyuyorum! Bu özel gününde hissettiklerimi kelimelerle anlatmak zor. Üniversite hayatın boyunca gösterdiğin azim, kararlılık ve başarıların her zaman takdire şayan oldu. Özellikle birden fazla onur listesine girerek ne kadar başarılı ve çalışkan olduğunu bize,bir kez daha kanıtladın. Bu yolculukta verdiğin tüm emeklerin karşılığını almak paha biçilemez bir duygu" notunu düştü.