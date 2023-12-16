Şarkıcı Buray'dan evlilik yorumu

Buray'a “Ezgi Şenler’in işlerine karışır mısın? Mesela senaryolara bakar mısın?” sorusu soruldu. Şarkıcı “Yok, karışmam. İşine saygı duyuyorum. O kendine yakışanı, en iyi gelen şeyi seçebilecek biri. Tavsiye verdiğimiz zamanlar oluyor, o da bana tavsiye veriyor mutlaka. Destek veriyoruz birbirimize. Anlayışla karşılıyoruz. Ezgi’nin geleceği çok parlak. Çok yetenekli biri" cevabını verdi.

