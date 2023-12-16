Şarkıcı Buray'dan evlilik yorumu

Oyuncu Ezgi Şenler ile şarkıcı Buray geçtiğimiz aylarda bir ödül töreninde aşklarını ilan etmişti. Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin’in konuğu olan ünlü şarkıcı Buray, evliliğe dair düşüncelerini paylaştı.
"ZOR BİR HAYAT STİLİ"
Buray, “İleride evlilik haberini alır mıyız?” sorusuna “Sanmıyorum. Ben bir kere denedim. Olmuyor. Zor bir hayat stili. Ama tabii büyük konuşmak olmaz” cevabını verdi.
Buray'a “Ezgi Şenler’in işlerine karışır mısın? Mesela senaryolara bakar mısın?” sorusu soruldu. Şarkıcı “Yok, karışmam. İşine saygı duyuyorum. O kendine yakışanı, en iyi gelen şeyi seçebilecek biri. Tavsiye verdiğimiz zamanlar oluyor, o da bana tavsiye veriyor mutlaka. Destek veriyoruz birbirimize. Anlayışla karşılıyoruz. Ezgi’nin geleceği çok parlak. Çok yetenekli biri" cevabını verdi.
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