Şarkıcı Çelik sevgilisi Elif Ünügür’ü paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Çelik, 10 yıldır beraber olduğu öğretmen Elif Ünügür ile mutluluk pozunu takipçileriyle paylaştı.

Çelik, paylaşımına; "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız. Hatta bir yorumunuzu alırız. 'Oha, Çelik'in sevgilisi çok güzel' onu da alırız" notunu düştü.