Şarkıcı Çelik sevgilisi Elif Ünügür’ü paylaştı

Şarkıcı Çelik Erişçi, uzun yıllardır beraber olduğu öğretmen Elif Ünügür’le fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcı Çelik sevgilisi Elif Ünügür’ü paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Çelik, 10 yıldır beraber olduğu öğretmen Elif Ünügür ile mutluluk pozunu takipçileriyle paylaştı.

Çelik, paylaşımına; "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız. Hatta bir yorumunuzu alırız. 'Oha, Çelik'in sevgilisi çok güzel' onu da alırız" notunu düştü.

Şarkıcı Çelik sevgilisi Elif Ünügür’ü paylaştı - 1

Ünlü şarkıcının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken; oyuncu Rüştü Onur Atilla da "İkinize de oha çok güzelsiniz" yorumunu yaptı.

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