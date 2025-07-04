Şarkıcı Çelik yangın bölgesine koştu: Ne gerekirse yapacağız

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele edilirken; İzmir'in Buca ve Ödemiş ilçesinde müdahaleler sürüyor. Yangın felaketleri sebebiyle yeni klip yayınını erteleyen ünlü şarkıcı Çelik de bölgeye gitti. "SAHAYA GELMEYİ TERCİH ETTİM" Soluğu Ödemiş'te alan Çelik, "Ekran başında çaresiz durmak veya sosyal mecralardan laf yarıştırmaktansa sahaya gelmeyi seçtim. Arazi aracımla gerekirse su gerekirse hasta taşırım" dedi.

"GECE YOLA ÇIKTIK" Buca ve Çeşme'ye de gideceğini ifade eden ünlü şarkıcı, "Gece yola çıktık ve Ödemiş'e geldik. Hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Birine su mu veririz, hastaneye mi götürürüz? Nasıl destek oluruz?" dedi.

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Çelik Erişçi, "Bir sürü resmi görevli var. Ne yapabilirsek ne destek olabilirsek... Çok üzücü bir görüntü. Evde oturmak istemedim ve buraya geldim" ifadelerini kullandı.