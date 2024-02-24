Şarkıcı Cenk Eren'in acı günü

Şarkıcı Cenk Eren acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Eren'in yeğeni Ecem Ebru Alkış, bir süredir mücadele ediyordu. Şarkıcı, yeğeninin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Eren paylaşımında "Kocasının-dayısının koca yüreklisi, annesinin, babasının, kardeşinin kıymetlisi... En çalışkanı, hayatı çok seveni... Huzur içinde uyu. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Konser programını iptal eden şarkıcı "Yeğenimin acı kaybı dolayısıyla programımı gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek durumundayım... Saygılarımla..." dedi.

