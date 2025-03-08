Şarkıcı Doğuş yıllar sonra anlattı: Dedem Almanya'dan dönünce evden kaçtım

"Gamsız", "Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi şarkılarla tanınan Doğuş, Esra Ezmeci’nin YouTube programına konuk oldu. 6 yaşında yetiştirme yurduna verilen ünlü şarkıcı, o dönemde yaşadıklarını yıllar sonra anlattı. YETİŞTİRME YURDUNDA YAŞADIKLARINI ANLATTI Doğuş, “Anne baba ayrıldı, bir müddet babamda yaşadım. Sonra anneannemin annesine verildim, o da bakmadı bana. Şey diyordu bana 'ekmeği çok ye, yemeği az ye' hiç unutmuyorum. Sonra yurda verdi. O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. İlk gün altıma kaçırdım diye hademelerden biri usturayla kolumu kesmişti. 7 yaşında kaçtım yurttan" ifadelerini kullandı.

"DEDEMİN MEKANI CEHENNEM OLSUN"



Yurttan kaçtıktan sonra babaannesinin ona baktığını anlatan ünlü isim, “Babaannemin mekânı cennet olsun” dedi. Fakat Doğuş, dedesi için “Mekanı cehennem olsun!” ifadelerini kullandı.



Esra Ezmeci bunun nedenini sorarken; Doğuş “O bana kalsın. Dedem Almanya’dan dönünce evden kaçtım zaten. İyi bir insan değildi. Yıllar sonra ziyarete gittim onları, dedemin yüzüne baktım sadece. Bazen bir bakış çok şey anlatır” diye yanıt verdi.

10 YILLIK EVLİLİĞİNİ BÖYLE ANLATTI 2014 yılından bu yana Hoşkedem Hidayetkızı ile mutlu bir evliliği olan 50 yaşındaki Doğuş, 10 yıllık evliliğinden de bahsetti. Ezmeci'nin ''İlişkide nasılsın. Annen yoktu, baban yoktu. Sen nasıl bir bağ kurdun bir kadınla?'' sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Tabii ki bunu eşime de sormak lazım. Çok dört dörtlük bir koca olduğuma inanmıyorum. Ama döven, söven, hakaret eden ve aşağılayan bir koca değilim. Eşine saygı duyan, işine saygı duyan... Birbirimize saygı duyarız. Hoşkedem Hanım Doğuş Bey diye hitap ederiz birbirimize."

Doğuş ve ailesi