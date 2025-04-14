Şarkıcı Doğuş'tan acı haber

Doğuş sosyal medya hesabında yaptığı duygusal bir paylaşımla acı haberi duyurdu.

Şarkıcı Doğuş'tan acı haber

Ünlü şarkıcı Doğuş'un kayınvalidesi hayatını kaybetti. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı acı haberi hesabında paylaştı:

"Gece annemizi kaybettik meleğimizi yitirdik, acımız büyük öncelikle eşime kardeşlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi şarkılarla tanınan Doğuş, 2014 yılında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile hayatını birleştirmişti. Çiftin 2016 yılında Arda ve Arın isimli ikiz erkek çocukları oldu.

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