Şarkıcı Elif Buse Doğan: Beni takip eden bir sapığım var

"Samsak Döveci" şarkısıyla akıllarda yer eden şarkıcı Elif Buse Doğan bir kişinin kendisini sapık gibi sürekli takip ettiğini söyledi.

Doğan, X hesabında yaptığı paylaşımda "Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bir sapığım var. Bu olaydan sonra konuyu mahkemeye taşıdık. Uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok…" ifadelerini kullandı.