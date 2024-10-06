Şarkıcı Elif Buse Doğan: Beni takip eden bir sapığım var
Şarkıcı Elif Buse Doğan, bir sapığının olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıdığını açıkladı.
"Samsak Döveci" şarkısıyla akıllarda yer eden şarkıcı Elif Buse Doğan bir kişinin kendisini sapık gibi sürekli takip ettiğini söyledi.
Doğan, X hesabında yaptığı paylaşımda "Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bir sapığım var. Bu olaydan sonra konuyu mahkemeye taşıdık. Uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok…" ifadelerini kullandı.
Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bi sapığım var ve mahkemeye taşıdık konuyu bu olaydan sonra…Uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bişey gelmeyeceğinin garantisi var mı ? Bence yok…— Elif Buse Doğan (@elifbusedgn) October 5, 2024
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