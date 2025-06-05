Şarkıcı Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu

Turgut'un alkol ölçümünde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ünlü şarkıcıya idari para cezası uygulandı. Ayrıca şarkıcının sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Bir dönem Model grubunun solistliğini üstlenen ünlü şarkıcı Fatma Turgut alkollü şekilde araç kullandığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan isimler arasına katıldı. Sabah'ın haberine göre, şarkıcı 28 Nisan gecesi Beşiktaş'ta gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında durduruldu.

Konsere yetişmeye çalıştığını belirten şarkıcının, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savunduğu belirtildi.

Turgut'un para cezasının ve ehliyete el konulması kararının iptal edilmesini talep ettiği öğrenildi ancak şarkıcının işlemlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.