Şarkıcı Fulden Uras: Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanmıştı. Birçok kez ameliyat olan ünlü isim sosyal medya hesabında sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Uras, "Çok şükür her şey yoluna girmeye başladı. Biraz daha sürecim var. Bir aya kadar zımba gibi olurum. Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım, bugün itibariyle bitti. Her şeyin başı sağlıkmış bir kere daha anladım" ifadelerini kullandı.



Uras kendisine bu süreçte destek olanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.