Şarkıcı Göksel: Annemle babama hayranlık duyuyorum

"BÜYÜK BİR KEDERİN ORTAĞIYIZ"

Öte yandan Göksel, 15 Mart’ta depremzedeler için sahneye çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Büyük bir kederin ortağıyız. Şimdi ise hiçbir şeyi unutmadan hep birlikte ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Müziğin iyileştirici gücünü kullanarak yardımı ve birlikteliği sürdürülebilir kılmak için 15 Mart Çarşamba akşamı Dada Salon Kabarett sahnesindeyiz. Konserimizin bilet gelirini depremin açtığı yaraları sarmak için paylaşıyoruz" şeklinde konuşmuştu.