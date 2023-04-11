Şarkıcı Göksel: Annemle babama hayranlık duyuyorum

Kısa bür süre önce İstanbul'a geri dönen Göksel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Ünlü şarkıcı, son olarak anne babasıyla verdiği pozu yayınladı.
"BİRLİKTE YAŞ ALMANIN GÜZELLİĞİNE HAYRANIM"
Göksel, paylaşımına "Anneciğim ve babacığım. Elli iki yıldır beraberler, çocuklar gibi eğleniyorlar. Onlara baktıkça tüm zorluklarına rağmen, birlikte yaş almanın emeğine, güzelliğine hayranlık duyuyorum" notunu düştü.
"BÜYÜK BİR KEDERİN ORTAĞIYIZ"
Öte yandan Göksel, 15 Mart’ta depremzedeler için sahneye çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Büyük bir kederin ortağıyız. Şimdi ise hiçbir şeyi unutmadan hep birlikte ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Müziğin iyileştirici gücünü kullanarak yardımı ve birlikteliği sürdürülebilir kılmak için 15 Mart Çarşamba akşamı Dada Salon Kabarett sahnesindeyiz. Konserimizin bilet gelirini depremin açtığı yaraları sarmak için paylaşıyoruz" şeklinde konuşmuştu.