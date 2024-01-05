Şarkıcı Göksel yıllık fotoğrafı hakkında konuştu: Evrime kafa attığım doğrudur

"KENDİMİ HİÇ BEĞENMİYORDUM"



Yıldız sözlerine "Aslanağzı saçlar modaydı o sıralar, bir tuhaf kestirmişim saçlarımı. Kendimi hiç beğenmiyordum, beğenmedikçe daha da kötü görünüyormuşum. İyi de oldu aslında çünkü sırada eve kapandım. Müzik dinlemeye, deli gibi şarkı söylemeye başladım. Zor bir dönemdi ama bazı zorlukların bizi daha iyiye götürdüğüne inanıyorum. Ben de onun canlı bir örneğiyim" ifadelerini kullandı.