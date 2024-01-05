Şarkıcı Göksel yıllık fotoğrafı hakkında konuştu: Evrime kafa attığım doğrudur

Şarkıcı Göksel, yıllar önce yayılan lise yıllık fotoğrafıyla ilgili dijital bir platformda ilk kez konuştu. Şarkıcı "Evrime kafa attığın doğru mu?” sorusuna gülerek “Doğru” yanıtını verdi.
Göksel "Yıllıktaki fotoğrafımdan bahsediyorsunuz zannediyorum. O fotoğrafı yayanı bir elime geçirsem! Gerçekten ergenlik çağındayken iyi görünmüyordum. En küçüklüğümde güzelmişim. Hatta ‘dünya güzeli’ diye çağırdıkları bir dönem vardı. Sonra birdenbire ortaokula başlayınca hakikaten felaket kötü görünmeye başladım. Kilo aldım, gözlükler takıldı" dedi.
"KENDİMİ HİÇ BEĞENMİYORDUM"
Yıldız sözlerine "Aslanağzı saçlar modaydı o sıralar, bir tuhaf kestirmişim saçlarımı. Kendimi hiç beğenmiyordum, beğenmedikçe daha da kötü görünüyormuşum. İyi de oldu aslında çünkü sırada eve kapandım. Müzik dinlemeye, deli gibi şarkı söylemeye başladım. Zor bir dönemdi ama bazı zorlukların bizi daha iyiye götürdüğüne inanıyorum. Ben de onun canlı bir örneğiyim" ifadelerini kullandı.
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