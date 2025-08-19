Şarkıcı Göksel'in tekne keyfi: Denizde kız neşesi

Yaz sezonunda bol bol dinlenen şarkıcı Göksel, tatiline teknede devam ediyor. Ünlü isim, dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Bi Seni Konuşurum gibi şarkılarıyla tanınan , gerek kariyeri gerek paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran 53 yaşındaki Göksel, pembe renkli mayosuyla teknede objektif karşısına geçti.

Şarkıcı Göksel'in tekne keyfi: Denizde kız neşesi - 1

TEKNEDE DANS ETTİ

Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü şarkıcı, dans edip eğlendi. Bu anları takipçileriyle paylaşan , "Denizde kız neşesi" ifadelerini kullandı.

