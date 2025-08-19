Şarkıcı Göksel'in tekne keyfi: Denizde kız neşesi
Yaz sezonunda bol bol dinlenen şarkıcı Göksel, tatiline teknede devam ediyor. Ünlü isim, dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.
Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Bi Seni Konuşurum gibi şarkılarıyla tanınan Göksel, gerek kariyeri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Şimdilerde tatilin tadını çıkaran 53 yaşındaki Göksel, pembe renkli mayosuyla teknede objektif karşısına geçti.
TEKNEDE DANS ETTİ
Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü şarkıcı, dans edip eğlendi. Bu anları takipçileriyle paylaşan Göksel, "Denizde kız neşesi" ifadelerini kullandı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Göksel
- Ünlüler
- Sosyal Medya