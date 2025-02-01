Şarkıcı Gülşen'in temizlik takıntısı: Kimsenin yaptığını beğenemiyorum

Cesur sahne kostümleri ile adından söz ettiren ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülşen, İbrahim Selim’in YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye katıldı. Bilinmeyenlerini anlatan Gülşen, "Müzisyen olarak doğdum" dedi ve ekledi:

"3-4 yaşında falandım ne istediğimi ne olacağımı çok iyi biliyordum. Sahnede olmaktan şarkı söylemekten başka hiçbir şey istemedim hayatta. Hiçbir şey yolumu kesemedi. Ben doğuştan olduğuna inanıyorum, hala aynanın karşısında şarkı söylüyorum. Yolum hep belliydi."