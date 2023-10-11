Şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti’nin Safranbolu belediye başkan adayı oldu

Hakan Peker’e rozetini takan Akşener “Bir sanatçı, hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız. Memleketinde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkan adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umurunda değil. Allah razı olsun” diye konuştu.

Peker, Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağına iddialarıyla ilgili daha önce "Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!" demişti.