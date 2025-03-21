Şarkıcı Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı: Son halini paylaştı

90’lı yılların ünlü şarkıcısı Hatice, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bu kez yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı. Diş sıkma problemi nedeniyle botoks yaptırdığını söyleyen ve bu işlemi bir diş hekiminin yaptığını vurgulayan Hatice, zehirlenme yaşadığını belirtti. "İLK DEFA YAPTIRDIĞIM BİR ŞEY DEĞİL" Son halini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Bugün hakkımda bir haber çıktı 'Yanlış botoks mağduru' diye. Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. Aslında masseter botoks yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım. Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı. Bir dişçiye gittim geçenlerde. Masseter botoks yaptırdım" dedi.

"İKİ GÜN BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YİYEMEDİM, YUTKUNAMADIM" Hatice, sözlerine "İlk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi yaşadım. Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi. Hiçbir şey yiyemediğimi ve yutkunamadığımı düşünün... Sonrasında üçüncü, dördüncü gün kollarımda, ayaklarımda bir dermansızlık... Yani bir halsizlik, bir uyuşma... 'Acaba hasta mı oluyorum?' dedim. Yok... Gittim genel kontrollerimi yaptırıyorum. Öyle bir şey de yok" diye devam etti.

SON DURUMUNU PAYLAŞTI Hatice, ardından tebir amaçlı hastaneye gitti. Ünlü şarkıcı, hastanede çekilen fotoğrafına şu notu düştü: "Arayıp soran herkese öncelikle teşekkür ederim. Yaptırmış olduğum botoks birkaç gündür üzerimde negatif bir hal bıraktı. Tedbir amaçlı hastaneye geldim. Ve çok şükür ki iyiyim. İyi ki varsınız."