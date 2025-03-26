Şarkıcı Hatice botoks zehirlenmesi yaşamıştı: Zor günlerini anlattı

"İLK DEFA YAPTIRDIĞIM BİR ŞEY DEĞİL" Son halini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "Bugün hakkımda bir haber çıktı 'Yanlış botoks mağduru' diye. Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. Aslında masseter botoks yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım. Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı. Bir dişçiye gittim geçenlerde. Masseter botoks yaptırdım" dedi.

"İlk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi yaşadım" diyen Hatice, sözlerine "Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi. Hiçbir şey yiyemediğimi ve yutkunamadığımı düşünün... Sonrasında üçüncü, dördüncü gün kollarımda, ayaklarımda bir dermansızlık... Yani bir halsizlik, bir uyuşma... 'Acaba hasta mı oluyorum?' dedim. Yok... Gittim genel kontrollerimi yaptırıyorum. Öyle bir şey de yok" şeklinde devam etti.

"OLAĞAN DIŞI BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Hatice, yaşadığı zor günleri konuk olduğu "Gel Konuşalım" programında anlattı.

Ünlü isim "Benim diş sıkma problemim var. Ben bunu ilk defa yaptırmıyorum, yıllardır yaptırıyorum. Diş plağını da denedim. Bu kadar senedir hiçbir şey yaşamadım. Ben hep estetik merkezlerinde yaptırdım. İlk defa dişçi de yaptırdım. İki gün sonra yürüyüş yapacağım, dermansızlık, kollarımı hissedemiyorum. Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik. Olağan dışı bir şey yaşıyorum. Bugün itibarıyla 4.5 hafta oldu. İnanılmaz derecede sahte botoks varmış. Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar. İlk iki gün dişim titriyordu" dedi.

Artık tedbirli davranacağını ifade eden Hatice, "Güzellik adına bazı şeyleri paydos ettim ben. Tabii ki botoks yaptıracağım ama bildiğim her zamanki yerde" dedi.