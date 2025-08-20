Şarkıcı İzel'den filtresiz paylaşım

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı İzel, filtresiz, photoshopsuz bir paylaşım yaptı.

1991'de kurulduktan bir yıl sonra dağılan İzel-Çelik-Ercan grubunun üyeleri kariyerlerine solo olarak devam ediyor.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren İzel Çeliköz, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Çeşme'de yorgunluk atan 56 yaşındaki İzel, filtresiz, photoshopsuz bir paylaşım yaptı.

"SELÜLİTLER GERÇEKTİR"

İzel, paylaşımında "Selülitler gerçektir" ifadelerini kullandı. Ardından bir de selfie çekerek doğal halini gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı, "Ah bu güzellik" notunu düştü. İzel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

