Şarkıcı John Legend ve model eşi Chrissy Teigen bebek bekliyor

Yaklaşık iki sene önce düşük yapan ABD’li model Chrissy Teigen, eşi John Legend ile üçüncü bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Şarkıcı John Legend ve model eşi Chrissy Teigen bebek bekliyor

Haberler - ntv.com.tr 04.08.2022 - 13:47

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Chrissy Teigen kaybettiği oğlunu andı

Chrissy Teigen kaybettiği oğlunu andı

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Ünlü şarkıcı John Legend ve model Chrissy Teigen, yaklaşık iki sene önce üçüncü çocuklarını kaybettiklerini paylaşmıştı. 36 yaşındaki model sosyal medya hesabından yine hamile olduğunu açıkladı. Model, “Evimize ve kalbimize yine neşe doldu” ifadesiyle hamilelik pozunu hayranlarıyla paylaştı.

"UMUTLU HİSSEDİYORUM"

“Her şey mükemmel ve güzel. Umutlu ve harika hissediyorum” diyen şarkıcı, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.

Yoğun bir kanamanın ardından düşük yapan Teigen, doğmamış bebeğine hitaben yazdığı mesajda, bebeğine Jack adını verdiklerini söyleyerek, "O hep bizim ailemizin parçası olarak kalacak" demişti.

Çiftin, Luna ve Miles adında iki çocuğu bulunuyor.

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