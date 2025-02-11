Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu: Hoş geldin güzel kızımız

Son dönemin popüler şarkıcılarından Kurtuluş Kuş ile eşi Nezaket Kuş'tan müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, kızının dünyaya geldiğini sosyal medyadan duyurdu.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu: Hoş geldin güzel kızımız

Burak Bulut ile birlikte çıkardığı Sevmedim Deme, Beni Bu Gece Öldür, Nabız, İçime Ata Ata gibi şarkılarıyla tanınan Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz aralık ayında 10 yıldır birlikte olduğu çocukluk aşkı Nezaket Şimşek ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evlilikleri süren ünlü çiftten Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz mart ayında katıldığı bir programda eşi Nezaket Kuş’un düşük yaptığını açıklamıştı.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu: Hoş geldin güzel kızımız - 1

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Bu zor süreci birlikte atlatan çift, geçtiğimiz aylarda yeniden bebek beklediklerini duyurarak hayranlarına müjdeli haberi vermişti.

Kurtuluş Kuş ve Nezaket Kuş çifti bugün kızlarına kavuştu. Doğumda çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Kuş, "Hoş geldin güzel kızımız" dedi. Ünlü şarkıcı, bebeklerine Aden Mira adını verdiklerini açıkladı.

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