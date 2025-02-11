Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu: Hoş geldin güzel kızımız

Burak Bulut ile birlikte çıkardığı Sevmedim Deme, Beni Bu Gece Öldür, Nabız, İçime Ata Ata gibi şarkılarıyla tanınan Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz aralık ayında 10 yıldır birlikte olduğu çocukluk aşkı Nezaket Şimşek ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evlilikleri süren ünlü çiftten Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz mart ayında katıldığı bir programda eşi Nezaket Kuş’un düşük yaptığını açıklamıştı.