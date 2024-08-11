Şarkıcı Marc Anthony'nin evinde yangın çıktı

Jennifer Lopez'in ikizlerinin babası olan Marc Anthony'nin Dominik Cumhuriyeti'ndeki evinde yangın çıktı . Entertainment Tonight'ın haberine göre, 55 yaşındaki Latin şarkıcının ve ailesinin yangın esnasında evde olmadığı bildirildi.
Yapılan açıklamada "Evde çalışan herkes güvende. Yangın, bungalovların bulunduğu bölgedeki mülkün sol tarafında başladı. Ana evde herhangi bir hasar oluşmadı ve itfaiye her şeyi kontrol altına aldı ve bir soruşturma başlattı" ifadelerine yer verildi.
Lopez ile Anthony, 2004 ile 2014 yılları arasında evli kalmıştı. Lopez, daha sonra eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile uzun süreli ilişki yaşamış, evliliğe gidecekleri konuşulurken, çift 2021'de ayrılmıştı.
Sonrasında ise Lopez'in hayatına, eski nişanlısı Ben Affleck girdi ikili, yıllar sonra yeniden şans verdikleri ilişkilerini, 2022 yazında evlilikle taçlandırdı.
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