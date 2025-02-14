Şarkıcı Melek Mosso boşanma iddialarına son noktayı koydu

Şarkıcı Melek Mosso, uzun yıllardır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyayevine girmişti. Mersin'de dünyaevine giren ünlü çiftten şaşırtan bir hamle gelmiş ve çift, sosyal medyada birlikte olan tüm fotoğrafları kaldırmıştı Birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Mosso'nun eşi Serkan Sağdıç ise katıldığı bir davette konuyla ilgili “Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok” açıklamasında bulunmuştu.

"BOŞANMIYORUZ, BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Bir etkinlikte görüntülenen şarkıcı, Muhabir Online'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcıya boşanma iddiaları ve eşiyle fotoğraflarını kaldırmasının nedeni soruldu.

Ünlü isim ''O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz'' yanıtını verdi.

