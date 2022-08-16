Şarkıcı Metin Işık ve oğlu kurşun yağdırdı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şarkıcı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Şarkıcı Metin Işık ve oğlu kurşun yağdırdı

Haberler - İHA 16.08.2022 - 07:34

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Ağla Gözüm, Tek Gerçeğimsin, Laylaylom ve Yalan Oldu şarkıları milyonlarca kez dinlenen Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık komşularına kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi'ye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık’ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Işık ve Oğlu, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, sanatçı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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