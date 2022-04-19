Şarkıcı Murda uyuşturucu davasında beraat etti

Hollandalı şarkıcı Murda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı. 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü şarkıcı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şarkı sözleri nedeniyle, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 2022 yılında hapis cezası verilen ünlü şarkıcının beraat ettiği bildirildi.
Şarkıcının avukatlarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul İstinaf Mahkemesi, yaptığı inceleme neticesinde müvekkilimiz Mehmet Önder Doğan hakkında verilen mahkumiyet kararını kaldırmıştır. Yeni bir hüküm kuran İstinaf Mahkemesi “sanat eseri olan şarkı sözlerinden dolayı sanığın suç işleme kastının olmadığı” gerekçesi ile müvekkilimiz hakkında beraat kararı vermiştir. Yerel Mahkeme tarafından şarkı sözlerinden dolayı verilen hapis cezası müvekkilimizin hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Bugün itibariyle bu karar kaldırılmıştır."
NE OLMUŞTU?
2022 yılında İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü celseye, Mehmet Önder Doğan katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın iddianamedeki şarkının kendisine ait olduğunu kabul ettiği, Duman, Pahalı ve Eh Baba isimli şarkılarında esrar içmeye özendirici sözlerin bulunduğu anlatıldı. Sanık Doğan'ın YouTube kanalının yüksek takipçili olduğu, kliplerinin yüksek izlenme ve beğeni rakamları gözetildiğinde, sanığın çok sayıda insana ulaşarak uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirildiğinin sabit olduğunu belirterek, ‘Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek’ suçundan 6 yıl 2 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
AVUKATI BERAATİNİ İSTEMİŞTİ
Doğan’ın avukatı Ümit Gürkal Egemen de mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Müvekkilimin iki tane Duman isimli şarkısı var. İddianamedeki Duman şarkısı YouTube’da yayınlanmadı. Kendi kanalından da kaldırıldı. Ancak paylaşıldığı dönemde kopyalanıp üçüncü kişiler tarafından yayınlanmasına teknik olarak engel olunamadı ve hiçbir konserinde bu şarkı seslendirilmedi. Söz konusu şarkı lisanslı bir şarkı değil. O tarihlerde ünlü olmadığından eş, dost çevresinde paylaştı. Müvekkilime atılı suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
İYİ HALLE CEZA 4 YIL 2 AY HAPSE İNDİRİLDİ
Mahkeme, sanığın sabit olan 'Uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan TCK'nin 190/2. maddesi uyarınca önce beş yıl hapis cezası verdi.
Sanık Doğan'ın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi. Karara istinaf mahkemesinde itiraz edilebileceği de kararda belirtildi.
Murda savcılık ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakın. Arada çok ince bir nüans var. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" demişti.
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