Şarkıcı Murda uyuşturucu davasında beraat etti

NE OLMUŞTU?



2022 yılında İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü celseye, Mehmet Önder Doğan katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın iddianamedeki şarkının kendisine ait olduğunu kabul ettiği, Duman, Pahalı ve Eh Baba isimli şarkılarında esrar içmeye özendirici sözlerin bulunduğu anlatıldı. Sanık Doğan'ın YouTube kanalının yüksek takipçili olduğu, kliplerinin yüksek izlenme ve beğeni rakamları gözetildiğinde, sanığın çok sayıda insana ulaşarak uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirildiğinin sabit olduğunu belirterek, ‘Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek’ suçundan 6 yıl 2 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



AVUKATI BERAATİNİ İSTEMİŞTİ



Doğan’ın avukatı Ümit Gürkal Egemen de mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Müvekkilimin iki tane Duman isimli şarkısı var. İddianamedeki Duman şarkısı YouTube’da yayınlanmadı. Kendi kanalından da kaldırıldı. Ancak paylaşıldığı dönemde kopyalanıp üçüncü kişiler tarafından yayınlanmasına teknik olarak engel olunamadı ve hiçbir konserinde bu şarkı seslendirilmedi. Söz konusu şarkı lisanslı bir şarkı değil. O tarihlerde ünlü olmadığından eş, dost çevresinde paylaştı. Müvekkilime atılı suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

İYİ HALLE CEZA 4 YIL 2 AY HAPSE İNDİRİLDİ



Mahkeme, sanığın sabit olan 'Uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan TCK'nin 190/2. maddesi uyarınca önce beş yıl hapis cezası verdi.



Sanık Doğan'ın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi. Karara istinaf mahkemesinde itiraz edilebileceği de kararda belirtildi.



Murda savcılık ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakın. Arada çok ince bir nüans var. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" demişti.

