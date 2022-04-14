Şarkıcı Özay Bakır'ı tehdit davasında Seren Serengil ve Yaşar İpek'e ceza

Şarkıcı Özay Bakır'ı, ölümle tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'in yargılandığı davada mahkeme, Serengil'i 3 bin 700 lira adli para cezasına, İpek'i ise 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Şarkıcı Özay Bakır'ı tehdit davasında Seren Serengil ve Yaşar İpek'e ceza

Haberler - İHA 14.04.2022 - 10:46

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Şarkıcı Özay Bakır'ı, eski sevgilisi Seren Serengil ile video paylaşması üzerine ölümle tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen sanıklar Serengil ve eski eşi Yaşar İpek'in yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özay Bakır'ın avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Serengil ile İpek'in avukatları da mahkemeye katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Müezzinoğlu, "Sanıklar davaya konu eylemlerini bilerek ve isteyerek yapmışlardır, hiçbir indirim uygulanmaksızın sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Sanık Serengil'in avukatı savunmasında, suça konu mesajların diğer sanık İpek tarafından gönderildiğini belirtirken, İpek'in avukatı ise Serengil'in, müvekkilinin sosyal medya hesabının şifresini bildiğini ve mesajların Serengil tarafından atıldığını söyledi.

CEZASI ERTELENMEDİ

Mahkeme, sanıklar Serengil ve İpek'i, müşteki Bakır'a yönelik 'hakaret' suçundan 2 bin 800'er lira adli para cezasına çarptırdı.

Serengil'i 'tehdit' suçundan 900 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme ayrıca, sanık İpek'i ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, toplamda 3 bin 700 lira adli para cezasına çarptırılan Serengil'in, öncesinde adli sicil kaydında bir hükmün bulunması nedeniyle cezasını ertelemedi.

Şarkıcı Özay Bakır
Şarkıcı Özay Bakır

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