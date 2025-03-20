Şarkıcı Sia, eşine boşanma davası açtı: Üçüncü kez anne olduğu ortaya çıktı

2014 yılında piyasaya çıkardığı "Chandelier" şarkısıyla müzik sektörüne geri dönen Sia, şu sıralar özel hayatıyla gündemde. Rihanna'nın "Diamonds" şarkısı dahil olmak üzere birçok hit parçanın sözlerini yazan Avustralyalı şarkıcı Sia evliliğini bitirme kararı aldı.



People dergisinin haberine göre, şarkıcı iki yıllık eşi eşi Daniel Bernad'a boşanma davası açtı. Ünlü çift 2022 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin ayrılma sebebinin "uzlaşılamaz farklılıklar" olduğu belirtildi.

ANNE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



49 yaşındaki şarkıcının, Bernad ile ilk bebeğini 11 ay önce sessizce kucağına aldığı da ortaya çıktı. Sia'nın bebeğinin adının Somersault Wonder Bernad olduğu ve 27 Mart 2024'te doğduğu belirtildi.

