Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun acı günü

Eski Milletvekili Rıza Gençoğlu'nun torunu, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun kuzeni olan 52 yaşındaki Fahri İlker Çaybaş, hayata veda etti.



Fahri İlker Çaybaş, uzun yıllar Ankara'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşmişti. Adana'da bulunan kızını ziyarete giden Çaybaş, akşam saatlerinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Çaybaş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Fahri İlker Çaybaş’ın cenazesi, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Akşar Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.