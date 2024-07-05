Şarkıcı Sıla milli maç nedeniyle konserini erteledi

CEPKİN KONSER SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ

Hayko Cepkin de sosyal medya hesabından cumartesi günü gerçekleşecek Türkiye - Hollanda çeyrek final maçı nedeniyle konser saatini değişti. Bir sosyal medya kullanıcısının "İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar" yorumu üzerine Cepkin konser saatinin değiştiğini duyurdu. Cepkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Hizmet kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimiz ile aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5000 kişi maçı seyrederiz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15 konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler."

