Şarkıcı Sıla milli maç nedeniyle konserini erteledi

Şarkıcı Sıla sosyal medya hesabından cumartesi günü gerçekleşecek Türkiye - Hollanda çeyrek final maçı nedeniyle konserini ertelediğini duyurdu.
Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı "Milli takımımızın maçı sebebiyle 6 Temmuz Çeşme konserimiz 2 Ağustos tarihine ertelenmiştir. Satın alınan biletler yeni tarihinde geçerli olacaktır. Milli takımımıza başarılar diler anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
CEPKİN KONSER SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ
Hayko Cepkin de sosyal medya hesabından cumartesi günü gerçekleşecek Türkiye - Hollanda çeyrek final maçı nedeniyle konser saatini değişti. Bir sosyal medya kullanıcısının "İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar" yorumu üzerine Cepkin konser saatinin değiştiğini duyurdu. Cepkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hizmet kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimiz ile aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5000 kişi maçı seyrederiz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15 konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler."
TÜRKİYE EURO 2024'TE ÇEYREK FİNALDE
A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Mücadele 2-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla çeyrek finale yükselen Türkiye'nin rakibi Hollanda oldu.
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