Şarkıcı Şimal kanseri yenmişti: Son halini paylaştı

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.



Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal, tedavi süreci hakkında sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.

MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal, birkaç hafta önce sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. Pet sonucunu paylaşan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerine yer vermişti.