Şarkıcı Simge hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın hayranlarını korkuttu. Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde konser vermeye hazırlanan şarkıcı, öksürük krizine girdi.

Konserin başlamasına dakikalar kala rahatsızlanan Sağın, Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağın "Arkadaşlar, konserimi maalesef öksürük krizi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım" açıklamasında bulundu.



Şarkıcı daha sonra "Bugün daha iyiyim" diyerek gelen geçmiş olsun mesajları için teşekkür etti.