Şarkıcı Simge'den Icardi itirafı

"AKLIMA BAŞKA BİR ŞEY GELMİYOR"

Simge, "Aşkın Olayım şarkısında duygularım karışık. Beşiktaşlıyım ama müzisyenim de. Beşiktaşlı Simge olarak 'Niye bizim tribünde çalmadı' dedim. Şarkım çaldığı için Icardi'nin gollerini görmeye başladım ve hayranı oldum. Efsane oynuyor gerçekten" dedi.



Şarkıcı "Aşkın Olayım şarkısını söylediğimde artık aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bu artık Icardi'nin şarkısı" ifadelerini kullandı.

