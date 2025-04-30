Şarkıcı Tayfun Duygulu'nun acı günü

1990'lı yıllara damga vuran ve "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla şöhreti yakalayan Tayfun Duygulu'nun annesi hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, annesi İclal Duygulu'nun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

"NURLAR İÇİNDE UYU"

Tayfun Duygulu, paylaşımına "Dünya Güzelim,Zarif Asil Kraliçe'm, beni var eden canım anneciğim'i bugün sonsuzluğa uğurladık. Nurlar içinde uyu, seni kalbimin attığı son an'a kadar çok seveceğim" notunu düştü.