Şarkıcı Tayfun Duygulu'nun acı günü
Bir döneme damga vuran ünlü isimlerden Tayfun Duygulu, annesi İclal Duygulu'nun vefat ettiğini duyurdu.
1990'lı yıllara damga vuran ve "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla şöhreti yakalayan Tayfun Duygulu'nun annesi hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, annesi İclal Duygulu'nun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
"NURLAR İÇİNDE UYU"
Tayfun Duygulu, paylaşımına "Dünya Güzelim,Zarif Asil Kraliçe'm, beni var eden canım anneciğim'i bugün sonsuzluğa uğurladık. Nurlar içinde uyu, seni kalbimin attığı son an'a kadar çok seveceğim" notunu düştü.
Bugün annesini son yolculuğuna uğurlayacak olan Duygulu, ardından bir paylaşım daha yaptı ve "Biricik annemiz 30.04.2005 günü Zincirlikuyu Camii'nden ikindi namazına müteakiben Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.
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