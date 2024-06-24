Ünlü şarkıcı Teoman vasiyetini açıkladı. Sanatçı, Sabah gazetesine verdiği röportajda "Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" dedi.

"KENDİMİ BABA OLARAK ÇOK BEĞENMİYORUM"

Nasıl bir baba olduğu sorulan Teoman, kendini baba olarak beğenmediğini söyledi.

Şarkıcı "Kendimi baba olarak çok beğenmiyorum. Ama kızımın bu konuda derdi yok, benim şapşallıklarıma çok gülüyor. Beceriksizliklerime. Ama ona güven duygusu vermeye çalışıyorum. Küçükken kendimi, babam olmadığı, maddi olarak da zayıf olduğumuz için hep çok güvensiz hissettim. Dayanağım olmadığını düşündüm hep. Bu beni huzursuz biri yaptı. Kızım öyle hissetmesin istiyorum" diye konuştu.