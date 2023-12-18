Şarkıcı Tuğçe Kandemir ile Abdullah Karatay dünyaevine girdi

"Bu Benim Öyküm" şarkısıyla şöhreti yakalayan şarkıcı Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Abdullah Karatay ile evlendi.

Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa "evet" dedi. Törenden kareler sosyal medyadan paylaşıldı. Eylül ayında Kapadokya'da evlilik teklifi alan, kısa bir süre sonra da evlilik yolunda ilk adımı atan Kandemir, nişan fotoğrafını "O numarayı unutsaydım bugün nişanlanmazdık delikanlı" notuyla paylaşmıştı.