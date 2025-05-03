Şarkıcı Yalın'dan hakkındaki iddialara yanıt: Tamamen gerçek dışı
Ünlü şarkıcı Yalın hakkında bir programda dile getirilen iddia gündem oldu. Yalın da sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımla iddialara açıklık getirdi.
YouTube'da yayınlanan bir programda, şarkıcı Yalın ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Programa katılan seyircilerden biri Yalın ile yaşadığını öne sürdüğü bir olayı anlattı.
Genç kadın, ünlü popçunun çalıştığı yere geldiğinde kendisini azarlayıp ağlattığını iddia etti. Seyirci, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Üç yıl önce bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı çok ünlü bir popçu, benim çalıştığım yere geldi. Ben çok lüks bir restoranda karşılamada çalışıyordum. Bütün masalar boştu.Çünkü akşam servisine hazırlanıyorduk. Saat 17.00'de kendisi bir anda teknesiyle gelip 'Haydi oturacağım' dedi, hiç haber vermeden. Ben de aşırı heyecanlandım, onu çok sevdiğim için. 'Özür dilerim hemen size bir yer bulacağım' demeye kalmadan bana, 'Sen nasıl bana yer bulamıyorsun? Her yer bomboş ben görmüyor muyum! Müdürünü çağır bana' diye bağırmaya başladı."
"HEM BENİ HEM GARSONU AZARLADI"
"Müdürümün yanında beni azarladı, sonra bir yere oturdu, garsonu da beni azarladı" diyen seyirci, sözlerini "Çok lüks ithal bir maden suyu markası var, 'O yok mu burada?' diye bağırmaya başladı. Biz de olmadığını söyledik. 'Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz!' diye tekrar bağırmaya başladı. Ben de ağladım. Çok üzüldüm. Çünkü onu çok seviyordum. 'Kahramanınızla tanışmayın' demişler ya, öyle bir hikâye" diye noktaladı.
Genç kadın daha sonra bahsettiği ünlü popçunun Yalın olduğunu açıkladı.
"KEŞKE DOĞRULUĞUNU SORGULASAK VE KALP KIRMASAK"
Bu sözler sosyal medyada gündem olunca ünlü şarkıcı da sessizliğini bozdu. Kendi sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Yalın, "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikâye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak..." ifadelerini kullandı.
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