Şarkıcı Yalın'dan hakkındaki iddialara yanıt: Tamamen gerçek dışı

YouTube'da yayınlanan bir programda, şarkıcı Yalın ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Programa katılan seyircilerden biri Yalın ile yaşadığını öne sürdüğü bir olayı anlattı.

Genç kadın, ünlü popçunun çalıştığı yere geldiğinde kendisini azarlayıp ağlattığını iddia etti. Seyirci, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Üç yıl önce bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı çok ünlü bir popçu, benim çalıştığım yere geldi. Ben çok lüks bir restoranda karşılamada çalışıyordum. Bütün masalar boştu.Çünkü akşam servisine hazırlanıyorduk. Saat 17.00'de kendisi bir anda teknesiyle gelip 'Haydi oturacağım' dedi, hiç haber vermeden. Ben de aşırı heyecanlandım, onu çok sevdiğim için. 'Özür dilerim hemen size bir yer bulacağım' demeye kalmadan bana, 'Sen nasıl bana yer bulamıyorsun? Her yer bomboş ben görmüyor muyum! Müdürünü çağır bana' diye bağırmaya başladı."

"HEM BENİ HEM GARSONU AZARLADI"

"Müdürümün yanında beni azarladı, sonra bir yere oturdu, garsonu da beni azarladı" diyen seyirci, sözlerini "Çok lüks ithal bir maden suyu markası var, 'O yok mu burada?' diye bağırmaya başladı. Biz de olmadığını söyledik. 'Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz!' diye tekrar bağırmaya başladı. Ben de ağladım. Çok üzüldüm. Çünkü onu çok seviyordum. 'Kahramanınızla tanışmayın' demişler ya, öyle bir hikâye" diye noktaladı.

Genç kadın daha sonra bahsettiği ünlü popçunun Yalın olduğunu açıkladı.