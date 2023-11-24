Şarkıcı Zerrin Özer'den Darülaceze açıklaması

"ZERRİN'İNİZ GAYET İYİ"

Zerrin Özer söz konusu iddialarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları. Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sayın Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerin, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle."



BORDERLINE (KİŞİLİK BOZUKLUĞU) NEDİR?



Borderline ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklini etkileyen ve günlük yaşamda sorunlara neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur. Borderline, bireyin kendisi hakkında sahip olduğu öz imgeye dair sorunlar, duygular ile davranışları yönetme zorluğu ve başkaları ile ilişkilerde istikrarsızlık şeklinde görülebilir.