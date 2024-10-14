Şarkıcı Zeynep Bastık ameliyat oldu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz aylarda nefes alamadığını "Meğer ciddi bir deviasyonum varmış. Ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış" sözleriyle açıklamış ve ameliyat olacağını söylemişti.

Şarkıcı, sosyal medya sayfasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Zeynep Bastık "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım. Sonunda deviasyon ameliyatımı oldum" ifadelerini kullandı.