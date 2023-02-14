Sarp Apak: Hepinize minnet duyuyorum

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Depremzedelere yardım için elini taşına altına koyan isimlerden biri olan oyuncu Sarp Apak da son paylaşımında afet bölgesinde çalışan herkese teşekkür etti.

Sarp Apak: Hepinize minnet duyuyorum

Türkiye'yi yasa boğan depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından birçok ünlü isim seferber olurken Sarp Apak da elini taşın altına koydu.

İlk olarak AHBAP Derneği'ne 100 bin TL bağışta bulunan Sarp Apak, depremzedeler için yürütülen yardım çalışmalarına da katıldı.

"ÖNLERİNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM"

Depremzedeler için tırlara koli taşıyan Sarp Apak, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Sarp Apak: Hepinize minnet duyuyorum - 1

Apak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Sahada kendi ailesini kurtarır gibi çalışan herkes bu ülkenin gerçek kahramanları. Madenci abilerimiz, tüm arama kurtarma birimleri, sivil gönüllüler. Hepsine minnet duyuyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.

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