Saruhan Hünel'in acısı dinmiyor: Annesiz geceleri nasıl anlatayım
Aslı Hünel ile Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, 20 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Anne acısıyla sarsılan kardeşlerden ünlü oyuncu, duygularını takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak ünlü kardeşlerin annesi 20 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
"GÜZEL YÜREKLİ ANNEM"
Saruhan Hünel, acı haberi "Güzeller güzeli gülüşü olan canımın içi anacığım. Bu yaşa gelsem de göbek bağından bağlı olan ben parçamı kaybettim. Herkesin yardımına koşan, kimin derdi varsa ona ortak olan, neyi varsa paylaşan güzel yürekli anam. Her fotoğrafımız da beni sımsıkı tutan anam... Sana ve babama kavuşacağım anı heyecanla bekleyeceğim. Seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun güzel gözlü annem" sözleriyle duyurmuştu.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Şükran Hünel, 21 Mayıs'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Aslı Hünel ile ağabeyi Saruhan Hünel cenazede gözyaşlarına boğuldu.
ÜNLÜ OYUNCUNUN ANNE ÖZLEMİ
Annesinin vefatı sonrası zor günler geçiren Saruhan Hünel, annesine olan özlemini dile getiren yeni bir paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Ben şimdi size annesiz geceleri, ıslanan yastığı tersine çevirip uyumayı nasıl anlatayım" notunu düştü.
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