Saruhan Hünel'in acısı dinmiyor: Annesiz geceleri nasıl anlatayım

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak ünlü kardeşlerin annesi 20 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"GÜZEL YÜREKLİ ANNEM"

Saruhan Hünel, acı haberi "Güzeller güzeli gülüşü olan canımın içi anacığım. Bu yaşa gelsem de göbek bağından bağlı olan ben parçamı kaybettim. Herkesin yardımına koşan, kimin derdi varsa ona ortak olan, neyi varsa paylaşan güzel yürekli anam. Her fotoğrafımız da beni sımsıkı tutan anam... Sana ve babama kavuşacağım anı heyecanla bekleyeceğim. Seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun güzel gözlü annem" sözleriyle duyurmuştu.