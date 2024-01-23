Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye: Evet dediğim gün yeniden doğdum

Oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, 30 yaşına bastı. Geçtiğimiz yıl Melis Ketenci ile dünyaevine giren Zafer, evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı.

Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye: Evet dediğim gün yeniden doğdum

Kariyerini Gastronomi alanında sürdüren usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, geçtiğimiz yıl Melis Ketenci ile görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden çift evlilik yıldönümlerini hesaplarından kutladı.

Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye: Evet dediğim gün yeniden doğdum - 1

"NİCE GÜZEL SENELERİMİZE, OMUZ OMUZA FISTIĞIM"

Eşi Melis Ketenci ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Zafer, "Bugün birinci yaşımı kutluyorum aslında çünkü geçen sene evet dediğim günden itibaren seninle yeniden doğmuş oldum. Nice güzel senelerimize, omuz omuza fıstığım" ifadelerini kullandı.

Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye: Evet dediğim gün yeniden doğdum - 2

Melis Ketenci ise eşi Savaş Zafer ile çekilen fotoğraflarını "Arkadaşlar biz 1. seviyeyi geçtik, 2. seviyeye hazırız. Bu yolda olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum" notuyla paylaştı.

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