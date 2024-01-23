Savaş Zafer'den Melis Ketenci'ye: Evet dediğim gün yeniden doğdum

Kariyerini Gastronomi alanında sürdüren usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, geçtiğimiz yıl Melis Ketenci ile görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
Mutlu birliktelikleri devam eden çift evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesaplarından kutladı.
"NİCE GÜZEL SENELERİMİZE, OMUZ OMUZA FISTIĞIM"
Eşi Melis Ketenci ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Zafer, "Bugün birinci yaşımı kutluyorum aslında çünkü geçen sene evet dediğim günden itibaren seninle yeniden doğmuş oldum. Nice güzel senelerimize, omuz omuza fıstığım" ifadelerini kullandı.
Melis Ketenci ise eşi Savaş Zafer ile çekilen fotoğraflarını "Arkadaşlar biz 1. seviyeyi geçtik, 2. seviyeye hazırız. Bu yolda olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum" notuyla paylaştı.
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