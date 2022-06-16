Scooby Doo'nun mimarı Namkook Lee'den İstanbul'da eşine şiddet: Ailesine 'kızınız öldü' mesajı atmış

Lee ifadesinde, "Sebebini anlamadım. Birden kaba davranmaya başladı. Sonra göğsüme 3 kez yumruk vurdu. Ben de çok korkup Karaköy Polis Merkezi'ne gittim. 29 Mayıs'ta eşimle beraber uçuşumuz olduğu için şikayetimden vazgeçtim. Eve geldiğimde, pasaportumu alarak sinirli bir şekilde evin önüne indi. Tişörtünü yırtmaya başladı. Elindeki ruj ile yüzünü boyamaya ve yerdeki suları eliyle ağzına doldurmaya başladı. Sonra su birikintisinin içine oturdu. Birden kalkıp Galata'ya doğru koşmaya başladı" dedi.

İstanbul'da özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından Güney Koreli animasyon uzmanı Namkook Lee'nin (70), eşi Jae Lee'yi (62) günlerce öldüresiye darp ettiği ortaya çıktı.

BAKLAVACIDA HEM EŞİNİ HEM BAŞKA BİRİNİ YUMRUKLADI



Eşiyle birlikte 27 Mayıs'ta Karaköy'deki ünlü bir baklavacıya gittiklerini söyleyen Jae Young Lee ise, burada eşinin kendisine saldırdığını, bunu gören 40'lı yaşlarda bir adamın da eşi tarafından yumruklandığını aktardı.

Çevredekilerin ayırmasıyla soluğu karakolda aldıklarını aktaran Lee, "Bu kişiyle karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçip ikisi de serbest kaldı" ifadelerini kullandı.

'YÜZÜNÜ TANINMAZ HALE GETİRECEĞİM'



Eve gittiklerinde eşinin yine kendisine saldırdığını aktaran talihsiz kadın, "Ben dur dedikçe beni hiçbir şekilde dinlemeden aynı şekilde gözüme, yanaklarıma, sırtıma, kollarıma, bacaklarıma yumruklar atmaya devam etti. 2-3 saat boyunca yumrukladı. Telefonum eşim de olduğu için polisi arayamadım. Bu esnada bana, 'Yüzünü tanınmaz hale getireceğim. Bu yüzden pasaport kontrolünden geçemeyeceksin. Seni öldüreceğim' dedi. Ben bir fırsat bulup evin kilitli kapısını açtım ve son bir güçle Karaköy Polis Merkezi'ne sığındım. Bu esnada Namkook da koşa koşa arkamdan geldi ve polis ekipleri Namkook'u yakaladı. Şikayetçi ve davacıyım" dedi.