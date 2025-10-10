Şebnem Bozoklu'dan Seda Bakan'a 40 yaş kutlaması: İyi ki doğdun fıstığım

Oyuncu Şebnem Bozoklu, Gelin Takımı filmlerindeki rol arkadaşı Seda Bakan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Yaz tatilinde Gelin Takımı 2 filmi ile Zeytin Ağacı'nın yeni sezonu için kamera karşısına geçen Seda Bakan, yeni sezonda televizyon ekranlarına dönüyor.

Kadife Kelepçe adlı dizide rol almaya hazırlanan Seda Bakan, bugün 40 yaşına bastı.

Ünlü oyuncunun Gelin Takımı serisindeki rol arkadaşı da Bakan'ın doğum gününü hesabından kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Ünlü oyuncu ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan , "Seda seni çok seviyorum. İyi ki doğdun fıstığım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ali Erel ile mutlu bir evliliği olan Seda Bakan'ın Leyla ile Ela adında iki kızı bulunuyor. Ünlü oyuncu hem kariyeri hem paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

