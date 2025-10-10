Şebnem Bozoklu'dan Seda Bakan'a 40 yaş kutlaması: İyi ki doğdun fıstığım

Ünlü oyuncu ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan Şebnem Bozoklu , "Seda seni çok seviyorum. İyi ki doğdun fıstığım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ali Erel ile mutlu bir evliliği olan Seda Bakan'ın Leyla ile Ela adında iki kızı bulunuyor. Ünlü oyuncu hem kariyeri hem sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.