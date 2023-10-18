Şebnem Dönmez'in acı günü: Annesi yaşamını yitirdi

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?



Şebnem Dönmez 1990’lı yıllarda başlayan sayısız televizyon programları, canlı yayınlar ve ödül törenlerinde icra ettiği sunuculuk kariyerine; ilerleyen yıllarda oyunculuğu ekleyerek, başarılı dizi ve film projelerindeki performansıyla büyük beğeni topladı.



"Aslı ile Kerem" dizisiyle tanınan Dönmez, 2004 yılında özgün senaryosu ve iddialı kadrosu ile akıllara kazınan "Neredesin Firuze"de, 2006 yılında "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü" filminde başrol olarak yer aldı.

2010 yılında "Küçük Sırlar" ile tekrar seyirci ile bir araya gelmiştir. 2012 yılında "Kuzey Güney"de "Melda" karakterine, 2013 yılında dünya çapında nam salan "Medcezir"de "Sude" karakterine hayat vermiştir. 2018 yılında "Avlu" dizisindeki başarılı performansının ardından, 2020 yılında "Zemheri"de "Mehveş" karakteri ile beğeni toplamıştır.

2021 sezonunda Son Yaz projesinde Serap karakteri ile sevenlerini canlandıran Dönmez, 2022 sezonunda Handan karakteri ile Yasak Elma dizisiyle tekrar sevenleriyle buluştu. 2021 sezonunda "Son Yaz" projesinde "Serap" karakteri ile sevenlerini canlandıran Dönmez, 2022 sezonunda "Handan" karakteri ile "Yasak Elma" dizisiyle tekrar sevenleriyle buluştu.