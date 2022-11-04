Seda Bakan: Annelik en zor iş

Bir davete hazırlandığı sırada bebeği Ela ile fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu Seda Bakan “Annelik en zor iş” dedi.

Seda Bakan: Annelik en zor iş

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Seda Bakan kızı Ela'nın 40 mevlidini sosyal medyada paylaştı

Seda Bakan kızı Ela'nın 40 mevlidini sosyal medyada paylaştı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, 1 Eylül tarihine ikinci çocuğu Ela’yı kucağına almıştı. 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan yıldız, bir davete hazırlandığı anları takipçileri ile paylaştı. Oyuncu paylaşımında anneliğin ne kadar zor olduğuyla ilgili yorum yaptı.

Seda Bakan: Annelik en zor iş - 1

Bakan kızı Ela kucağında iken paylaştığı ayna selfie’sinde “Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik en zor iş” dedi.

Seda Bakan: Annelik en zor iş - 2

Hazırlıkları tamamlayan oyuncu katıldığı davetteki şık görünümünü paylaşmayı da ihmal etmedi.

Seda Bakan: Annelik en zor iş - 3

KARDASHIAN AİLESİ’NE BENZETTİ

Bakan yaptığı son paylaşımlarda ailesini Amerikalı reality show yıldızı olan Kardashian Ailesi’ne benzeterek şu ifadeyi kullanmıştı:

“Allah’a çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık. Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi’ne doğru gidiyoruz!”

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